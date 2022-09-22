Луганск, 22 сентября 2022, 13:09 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики образовала 201 участок на территории России для голосования на референдуме, сообщила 22 сентября председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
По ее словам, для ЛНР главной задачей является обеспечение права на участие в референдуме для всех жителей республики, в том числе и тех, кто находятся за пределами Луганской Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей (84%) Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) готовы принять участие в референдумах о воссоединении республик Донбасса с Россией и подавляющее большинство из них (95%) хотели бы, чтобы такое вхождение состоялось.
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