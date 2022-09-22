Луганск, , 13:09 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики образовала 201 участок на территории России для голосования на референдуме, сообщила 22 сентября председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

По ее словам, для ЛНР главной задачей является обеспечение права на участие в референдуме для всех жителей республики, в том числе и тех, кто находятся за пределами Луганской Народной Республики.

«Было принято решение увеличить количество участков и сформировать 201 участок референдума за пределами Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации», — приводит ее слова телеграм-канал правительства ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей (84%) Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) готовы принять участие в референдумах о воссоединении республик Донбасса с Россией и подавляющее большинство из них (95%) хотели бы, чтобы такое вхождение состоялось.

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