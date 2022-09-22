Биробиджан, 22 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Госслужащие ЕАО поддерживают проведение референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. В том числе за обращение к мнению граждан этих территорий высказалась сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕАО Евгения Бергалина.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Это, конечно же, волеизъявление народа, это наши братские народы, это наша семья. И я считаю, что семья должна быть объединена», — цитирует Бергалину пресс-служба правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, намерение провести референдум о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержал «Союз женщин России» в Еврейской автономии.