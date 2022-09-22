Москва, , 13:08 — REGNUM Главными барьерами для путешествий зимой, по мнению жителей России, являются высокая стоимость проживания в зимние праздники (44%) и дороги билеты на поезд или самолет (30%).

Борисовские пруды зимой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также среди преград зимнего отдыха граждане назвали недостаток информации об интересных маршрутах (30%). 16% полагают, что в России интересные места для зимнего отдыха находятся слишком далеко.

О плохом оборудовании или плохом сервисе в местах зимнего отдыха в России заявили по 12%. А 7% пропускающих зимний отдых считают, что в РФ мало интересных мест для посещения зимой.

Опрос среди 1000 граждан РФ старше 18 лет проведён в сентябре 2022 года. Статпогрешность не превышает 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в зимний период 2022–2033 гг. планируют взять отпуск и поехать отдыхать 65% жителей России.

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