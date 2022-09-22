Владикавказ, , 13:08 — REGNUM В Северной Осетии запретили выезд из республики местным жителям, пребывающим в запасе. Приезжим из других регионов России, состоящим в запасе, напротив — предписано выехать по месту прописки в явиться в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Об этих требованиях рассказал в своем обращении в эфире ГТРК «Алания» заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по словам замвоенкома, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, проживающие постоянно в Северной Осетии, имеющие мобилизационные предписания или получившие персональные повестки военного комиссариата, должны явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках. Те, кто таких повесток не получил, должны «прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях».

«Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории республики, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. А при невозможности — в военный комиссариат по месту состояния на воинский учет», — пояснил Абдуллаев.

Не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военного комиссариата гражданам выезд за пределы Северной Осетии временно запрещен, заявил представитель военкомата.