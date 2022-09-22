Чебоксары, , 13:05 — REGNUM В Чувашии на сессии Госсовета республики поддержан законопроект об обеспечении горячим питанием в школах детей добровольцев батальона связи «Атăл» («Волга). При этом на заседании отказались рассматривать в оперативном порядке включение в эту категорию детей тех лиц, которые попадут под частичную мобилизацию, сославшись на то, что ждут соответствующих федеральных решений, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Школьное питание ИА REGNUM

22 сентября после каникул открылась осенне-зимняя сессия. Одним из основных вопросов стал законопроект, внесённый главой Чувашии Олегом Николаевым, о расширении категории льготников при обеспечении школьным питанием. Чиновники предлагают предоставить бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях детям добровольцев батальона связи «Атăл», а также погибших (умерших) военнослужащих лиц во время специальной военной операции на территории Донбасса и б. УССР.

Депутаты поддержали законопроект. По данным министерства образования, в 2022 году на обеспечение бесплатным питанием в образовательных учреждениях детей добровольцев, которые вошли в батальон связи «Атăл» («Волга), потребуется 1,1 млн рублей, в 2023 году — 2,4 млн рублей. Бесплатное питание 79 школьников, в том числе 64 — дети добровольцев батальона «Атӑл», остальные 15 — дети военнослужащих из Чувашии, погибших с 24 февраля 2022 года во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и б. УССР.

В ходе обсуждения депутат Сергей Семенов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») поинтересовался, почему в Батыревском районе Чувашии отказались накормить ребёнка военнослужащего.

«Эту ситуацию исправили, дали указание, чтобы ни один ребёнок не остался без внимания. На сегодня все дети обеспечены горячим питание», — рапортовал министр образования Дмитрий Захаров .

На предложение о включении в данную категорию льготников детей лиц, попавших под частичную мобилизацию, глава минобразования сослался на ожидание соответствующих федеральных решений, на основании которых будут приняты меры и в регионе.

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владислав Солдатов предложил не ждать отмашки из Кремля, а самим проявить инициативу. В ответ руководитель профильного комитета Ольга Петрова («Единая Россия») перевела разговор на предложение президента Владимира Путина о приравнивании мобилизованных к участникам боевых действий.

«Мы в этом направлении работаем, и думаю, что в ближайшее время комитет активно включиться именно по этой теме», — добавила Петрова.

Депутат Петр Краснов («Единая Россия») предложил «приблизить следующую сессию» для обсуждения поддержки мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») подчеркнул, что «нам медлить ни в коем случае нельзя».

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