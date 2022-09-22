Уфа, 22 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. По два миллиона рублей выделят из бюджета Башкирии семьям погибших добровольцев, принимавших участие в спецоперации на территории б. УССР. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Н. Толкунов. Бессмертие. Брест. 1941 год

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Сообщается, что депутаты регионального собрания внесли изменения в закон о дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших военнослужащих.

«В Башкирии для семей погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и [территории б. УССР] с 24 февраля 2022 года, в дополнение к федеральным выплатам предусмотрена денежная компенсация из бюджета республики в размере двух миллионов рублей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева.

Он также отметил, что принятый закон распространяет эту меру поддержки на семьи бойцов из Башкирии, которые принимали участие в спецоперации в составе добровольческих отрядов и погибли при выполнении боевых задач.