Москва, , 13:04 — REGNUM Все больше молодых людей со всей России хотят пойти добровольцами на фронт в зону специальной военной операции в б. УССР. Об этом 21 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большое количество добровольцев хотели вступить в ряды спецназа Ахмат. Сейчас таких людей стало больше», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» также отметил, что в Чечню едут молодые люди со всей России, чтобы пройти там обучение, после чего принять участие в спецоперации.

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