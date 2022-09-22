Москва, 22 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Все больше молодых людей со всей России хотят пойти добровольцами на фронт в зону специальной военной операции в б. УССР. Об этом 21 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Большое количество добровольцев хотели вступить в ряды спецназа Ахмат. Сейчас таких людей стало больше», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» также отметил, что в Чечню едут молодые люди со всей России, чтобы пройти там обучение, после чего принять участие в спецоперации.