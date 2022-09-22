Париж, , 13:03 — REGNUM Во Франции жизнь стала дороже, выросли цены на продукты питания и электроэнергию. Об этом 22 сентября заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

Эммануэль Макрон Gouvernement français

«Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее», — сказал Макрон.

Он добавил, что власти приняли меры, чтобы защитить население. По его словам, страна сможет пережить зиму, если «каждый будет выполнять свою роль».

Ранее французское правительство запустило программу «энергетической трезвости» с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, а также призвало предприятия и транспортные компании предложить меры по снижению потребления энергии.

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