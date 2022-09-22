Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Согласно предварительным результатам выборов в Швеции, в текущем году партия Зеленых покинет 33 муниципальных совета и шесть региональных советов. Как сообщает телеканал SVT, электоральные потери теперь вызывают большое беспокойство внутри партии.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ночь после выборов Зеленые были уверены в победе, поскольку они не только преодолели четырехпроцентный барьер в риксдаге, но и увеличили свое представительство. Но по мере подсчета голосов на муниципальных и региональных выборах наступило разочарование: по предварительным результатам выборов ни одна другая партия в риксдаге не теряет столько муниципалитетов и регионов, сколько Зеленые.

Восемь лет назад, после выборов 2014 года, партия Зеленых была представлена во всех 20 региональных советах. По предварительным результатам выборов в этом году партия присутствует только в 7 из 20 регионов. Ту же тенденцию можно наблюдать и в муниципалитетах.