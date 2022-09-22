Иваново, 22 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Возгорание ёмкостей с нефтепродуктами произошло в Иванове днём 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области Тушение пожара

Пожар произошёл на улице Станкостроителей, д. 7, в 11:27. Первые пожарные подразделения прибыли на место в 11:32.

Локализовать возгорание пожарные смогли в 12:00, в 12:18 горение полностью ликвидировали. В результате пожара повреждены ёмкости с нефтепродуктом на площади 150 кв. м.

На пожаре погибших и пострадавших нет. На тушении работали более 60 человек, было привлечено 20 единиц техники.