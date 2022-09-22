Казань, 22 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Министерстве финансов РФ поддерживают идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом, об этом заявил в кулуарах Международного банковского форума замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Minfin.ru Алексей Моисеев

«Мы, конечно, отнимать ни у кого ничего не хотим. Мы говорим о том, что мы должны здесь выстраивать обмены. Заморозка, которая была произведена нами в ответ на заморозку западную, не лишает людей права собственности. А если собрать и распределить между другими людьми, это уже лишение права собственности», — сказал Моисеев, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, более правильно делать так, как предлагают крупнейшие банки, «двигаться в сторону добровольного обмена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор с представителями российских банков обсуждает возможные механизмы смягчения проблемы замороженных активов.