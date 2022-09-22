Донецк, , 13:01 — REGNUM При обстреле Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны киевских нацистов был уничтожен пассажирский автобус. Кадры с места последствий обстрела 22 сентября разместил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Сгоревший автобус Mediengestalter

На выложенных в интернет кадрах видно, что загоревшееся в результате обстрела бандеровцев транспортное средство почти полностью выгорело и его разбитом салоне ведут работы сотрудники экстренных служб.

Также указывается, что при обстреле ВСУ Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка есть погибшие и раненные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственные награды за героизм, проявленный в ходе проведения специальной военной операции, вручили семьям погибших защитников Донбасса в Брянске.