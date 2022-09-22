Москва, , 12:59 — REGNUM Высказывание главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия, якобы, так же опасна для Европы, как нацистская Германия в прошлом веке, спровоцировал страх провала своей антироссийской политики, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демудин:

Эдгарс Ринкевичс Saeima

«Откуда у латышских нацистов эта разнузданность, этот раж? Они от страха. Латышские нацисты «понимают, что натворили». И понимают, что их проект государства, построенного на подавлении русских и обслуживании наиболее русофобских американских и европейских кругов, нежизнеспособен. Он нежизнеспособен, во-первых, потому, что русских задавить невозможно, но ещё и потому, что само по себе государство, построенное на тех принципах, на которых строится современная Латвия, долго просуществовать не может.

Обратите внимание, латыши и Ринкевичс в их числе мыслят исключительно в категориях Европы, причём Европы без России. Остальной мир, кроме США, для них не существует. Да, Россия не Европа, но и Европы без России нет. Нынешняя латышская элита хочет убедить европейцев в обратном, хочет не просто отсечь Европу от России, но ещё сильнее натравить Европу на нашу страну.

Европа, в свою очередь, уже пожинает плоды этой своей подверженности натравливанию на Россию, осуществлённой руками американских марионеток на континенте, в числе которых действовала и действует современная Латвия. Эти плоды будут день ото дня горше, и начнётся поиск виноватых. Всю эту горечь европейцы выплеснут на злобных лимитрофов. И сами латыши свою проамериканскую и русофобскую элиту по головке не погладят. Так будет обязательно, и нервные крики Ринкевичса тому ещё одно подтверждение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия также опасна для Европы и мирового спокойствия, как и нацистская Германия в прошлом веке, написал в соцсетях министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Читайте также: «Латвия поддерживает мобилизацию в РФ!» — Сеть о заявлении главы МИД Латвии