Астана, , 12:59 — REGNUM В Казахстане не собираются вводить ограничения для граждан России, желающих посетить республику, но для тех, кто хочет подать вид на жительство (ВНЖ), есть ограничения. Об этом 22 сентября сообщил журналистам спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть такой пункт — согласие государства, из которого выезжает человек. В нашем законе четко указан такой пункт. Если его государство не даёт разрешение покинуть страну, то Казахстан не может дать ему ВНЖ», — сказал Ашимбаев.

На вопрос журналистов, что он думает об объявленной в России частичной мобилизации, спикер сената ответил, что считает «некорректным» оценивать ситуацию в других странах. Он призвал не нагнетать обстановку.

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