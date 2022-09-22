Москва, , 12:58 — REGNUM В зимний период 2022–2033 гг. планируют взять отпуск и поехать отдыхать 65% жителей России. Не собираются в поездки зимой 32%. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ,

Вятское зимой

Наиболее популярными видами отдыха зимой у граждан является поездка в другой регион России (33%), поездка в пределах региона своего проживания (30%), поездка в другую страну с теплым климатом (7%).

За последние три года ездили куда-либо в отпуск зимой 43% опрошенных. При этом доля граждан, которые любят отдыхать в зимние месяцы, составляет лишь 12%. Летом предпочитают отдыхать 84%, осенью — 43%, весной — 24%.

Опрос проведён в сентябре 2022 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, идеальный вид отдыха зимой, по мнению 39% жителей России, — катание на горных лыжах и санках.

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