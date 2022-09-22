Стокгольм, 22 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Возможности формирования правительства большинства в регионе Стокгольм сокращаются. Об этом пишут издания DN и SvD после того, как Христианские демократы и Либералы отклонили приглашение Социал-демократов создать коалиционное правительство в столице Швеции.

Стокгольм. Швеция

Социал-демократы получили почти на семь процентных пунктов в регионе больше, чем на прошлых выборах. Но вместе с Зелеными и Левыми им не хватает одного мандата для собственного большинства. Даже коалиция из Социал-демократов, Зеленых, Центристов и Либералов не набирает большинство.

В прошлом Центристы и Либералы заявляли, что они не хотят сотрудничать с Левыми, и, согласно информации газеты Dagens ETC, есть много признаков того, что Социал-демократы подталкивают Левых, чтобы те отказались от радикальной повестки. Если это произойдет, то Социал-демократы могут привлечь на свою сторону Центристов.