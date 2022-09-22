Сеул, 22 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. За последние четыре года в Южной Корее свели счеты с жизнью более 600 учащихся школ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства образования.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Согласно опубликованным данным, с 2018 по 2021 гг. совершили самоубийство 388 учеников старших школ, 216 учеников средних школ и 26 учеников начальных школ.

Известно, что в большинстве случаев причиной суицида стали семейные распри и жестокое обращение со стороны родителей (196 случаев). За ними следуют проблемы с успеваемостью, проблемы с психикой, экономические проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, трое из десяти детей в Южной Корее, не посещающих школу, страдают депрессией и думают о суициде.

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