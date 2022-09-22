Брянск, 22 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Государственные награды за героизм, проявленный в ходе проведения специальной военной операции, вручили семьям погибших защитников Донбасса 22 сентября в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Mil.ru Орден Мужества

Орденов Мужества (посмертно) удостоены старший лейтенант Михаил Новиков, сержант Сергей Голиков, гвардии рядовой Денис Потеха. Боевые награды передали родственникам глава региона Александр Богомаз и военный комиссар Брянской области Марат Урмансов.

Кроме того, медаль Жукова вручили военнослужащему Александру Крупене, который продолжает с честью исполнять свой воинский долг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области в память о защитниках Донбасса на зданиях школ, где учились герои, устанавливают мемориальные доски.