Обнинск, Калужская область, , 12:58 — REGNUM Врач-онколог обнинского медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба Калужской области — филиал НМИЦ радиологии Минздрава России Дмитрий Кудрявцев признан лучшим молодым онкологом страны. Об этом 22 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Врач-онкколог из Обнинска Дмитрий Кудрявцев Страница Владислава Шапши в социальной сети в «ВКонтакте»

«В Москве в рамках V юбилейного международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни» состоялось награждение премией им. академика А. И. Савицкого за достижения в области онкологии и радиологии. Старший научный сотрудник, отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области МРНЦ им. А. Ф. Цыба, филиала НМИЦ радиологии, Дмитрий Кудрявцев удостоен премии в номинации «Молодой онколог». Молодые ученые и врачи центра продолжают традиции российской радиологии. Своими успехами в разработке и внедрении высокотехнологичных методов лечения онкологии. Создании радиофармпрепаратов. Ради спасения тысяч жизней», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в обнинском медицинском радиологическом научном центре им. А. Ф. Цыба Калужской области сразу четырём пациентам с гепатоцеллюлярным раком были выполнены операции по радиоэмболизации печени.

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