Донецк, 22 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:10 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября киевские каратели обстреляли Горловку и два района Донецка.

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