Уфа, , 13:00 — REGNUM Регулярные школьные туры в дни каникул с использованием пригородного железнодорожного транспорта намерены организовать в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Электричка Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

Данный вопрос рассматривали на международном конгрессе «Транспорт и строительство», который проходил в Уфе.

Отмечается, что представители региональной власти Башкирии рекомендовали туристическим организациям разработать проекты школьных туров с использованием пригородного железнодорожного транспорта.

«В большей степени, это должно касаться туров, запланированных на весенне-осеннее и зимнее время года, когда регионы сталкиваются со сложной обстановкой на автомобильной дороге и серьезной загруженностью автомобильных трасс», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в ноябре 2022 года впервые будет запущен железнодорожный круиз на двухэтажном поезде по маршруту Самара — Уфа — Екатеринбург.