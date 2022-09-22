Ярославль, 22 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Ярославском театре имени Волкова завершилась церемония прощания с художественным руководителем, режиссёром и актёром Сергеем Пускепалисом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прощание с Сергеем Пускепалисом в Ярославле

По оценкам корреспондента ИА REGNUM, попрощаться с Пускепалисом пришли несколько тысяч человек. Люди несли цветы известному актёру и режиссёру.

Прощание с Сергеем Пускепалисом в Ярославле

Прощание продолжалось с 9 утра до 12.30. После этого гроб с телом артиста на руках вынесли из театра. По традиции его проводили апплодисментами.

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Далее гроб на руках перенесли в Казанский собор Казанского женского монастыря, процессия прошла по улице Первомайской. В соборе прошло отпевание.