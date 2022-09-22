Волковский театр проводил Сергея Пускепалиса аплодисментами
Ярославль, 22 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Ярославском театре имени Волкова завершилась церемония прощания с художественным руководителем, режиссёром и актёром Сергеем Пускепалисом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прощание с Сергеем Пускепалисом в Ярославле
По оценкам корреспондента ИА REGNUM, попрощаться с Пускепалисом пришли несколько тысяч человек. Люди несли цветы известному актёру и режиссёру.
Прощание с Сергеем Пускепалисом в Ярославле
Прощание продолжалось с 9 утра до 12.30. После этого гроб с телом артиста на руках вынесли из театра. По традиции его проводили апплодисментами.
Далее гроб на руках перенесли в Казанский собор Казанского женского монастыря, процессия прошла по улице Первомайской. В соборе прошло отпевание.
Прощание с Сергеем Пускепалисом в Ярославле