Донецк, 22 сентября 2022, 12:53 — REGNUM Результатом удара ВСУ по рынку в центре Донецка стало «огромное количество жертв», сообщил очевидец, снявший на видео последствия атаки.
На кадрах, которые публикует автор, видны тела людей и разрушения.
«Одну ракету сбили. Огромное количество жертв, людей. Прямо в автобус. Обстрел продолжается», — эмоционально комментирует за кадром голос очевидца.
Он просит не дожидаться итогов референдума и ответить за удар по мирным гражданам.
«Россия, отомсти!» — говорит он.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об ударе ВСУ по Крытому рынку в Ворошиловском районе города.