Донецк, , 12:53 — REGNUM Результатом удара ВСУ по рынку в центре Донецка стало «огромное количество жертв», сообщил очевидец, снявший на видео последствия атаки.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

На кадрах, которые публикует автор, видны тела людей и разрушения.

«Одну ракету сбили. Огромное количество жертв, людей. Прямо в автобус. Обстрел продолжается», — эмоционально комментирует за кадром голос очевидца.

Он просит не дожидаться итогов референдума и ответить за удар по мирным гражданам.

«Россия, отомсти!» — говорит он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об ударе ВСУ по Крытому рынку в Ворошиловском районе города.