Донецк, 22 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Результатом удара ВСУ по рынку в центре Донецка стало «огромное количество жертв», сообщил очевидец, снявший на видео последствия атаки.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

На кадрах, которые публикует автор, видны тела людей и разрушения.

«Одну ракету сбили. Огромное количество жертв, людей. Прямо в автобус. Обстрел продолжается», — эмоционально комментирует за кадром голос очевидца.

Он просит не дожидаться итогов референдума и ответить за удар по мирным гражданам.

«Россия, отомсти!» — говорит он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об ударе ВСУ по Крытому рынку в Ворошиловском районе города.