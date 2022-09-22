Дели, Индия, 22 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Специальный отдел полиции Дели в Индии арестовал двух граждан Афганистана, Мустафу Станекзая и Рахимуллу Рахими, по обвинению в контрабанде крупнейшей партии наркотиков в этом году. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ElisaRiva Арест

Специальный отдел полиции Дели обнаружил и изъял в порту имени Джавахарлала Неру в Мумбаи более 300 килограммов наркотического вещества, спрятанного в контейнере с 20 тоннами корня солодки. Полиция заявила, что стоимость этого груза на международном рынке составляет 1725 крор рупий (крор равен 10 млн рупий).

«Во время допроса задержанный рассказал о партии наркотика в грузе корня солодки, которая хранилась в порту имени Джавахарлала Неру в Мумбаи. В контейнере находилось 17 мешков с наркотического вещества общим весом 345 килограммов», — уточнил Деливал, офицер специальной полиции.

Получив ордер на обыск, 16 сентября в Мумбаи прибыла группа стражей порядка, которая осмотрела контейнер.

Сотрудник спецотдела добавил, что эта партия изначально следовала в одну из стран Ближнего Востока.