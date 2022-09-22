Набережные Челны, Татарстан, 22 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Жительницу города Набережные Челны мошенники убедили перевести более 1,3 млн рублей. Об этом 22 сентября пресс-служба МВД по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Со слов пострадавшей, ей поступил телефонный звонок. Голосовой помощник банка утверждал, что имеются сбои на счете и мошенники оставили заявку на кредит, все счета заморожены, а в полиции уже возбудили уголовное дело.

Затем через мессенджер позвонил мужчина и предупредил об обнулении счетов мошенниками. Операции необходимо остановить. Оказывая психологическое давление, аферист запретил женщине обращаться в главный офис банка. По инструкциям горожанка сняла все деньги для перевода, а преступник даже вызвал для нее такси. С первого раза заявительнице не удалось перевести деньги, банкомат не принимал купюры номиналом 5 тыс. рублей. Мошенник вызвал еще одну машину. В другом банкомате она осуществила задуманное и лишилась более 1,3 млн рублей. Затем позвонил якобы следователь и пригрозил огромным штрафом в случае несоблюдения конфиденциальности, так как деньги являются государственными. Только после этих слов женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.

При этом о таких способах мошенничества ей было известно.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Татарии обратилась мать школьницы. С ее слов, семья лишилась крупной денежной суммы, которую дочь отдала мошеннице за так называемое снятие порчи.

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