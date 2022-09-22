Донецк, 22 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщили 22 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:04 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:16 из Орловки боевики ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибра 155 мм.