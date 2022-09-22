Пермь, 22 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Пермском крае сократилось количество малоимущих семей. Об этом 22 сентября депутатам Заксобрания региона доложил министр социального развития края Павел Фокин, сообщили в пресс-службе местного парламента.

Eric Ward Семья

Глава минсоцразвития отчитался о положении семей с детьми. Численность малоимущих семей на 1 января 2022 года составила 71,1 тысячу семей. Это на 30,5% меньше в сравнении с прошлогодним показателем.

По словам Фокина, такой результат обусловлен расширением мер социальной поддержки, упрощении процедуры их получения, а также содействием в трудоустройстве граждан.

Согласно докладу, общий и суммарный коэффициенты рождаемости в крае превышают средние показатели по стране. Регион занимает лидирующие позиции по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе. В 2021 году в Пермском крае родились 25 595 детей. Детское население регионе составляет более 582 тысяч. В Прикамье проживает 34 511 многодетных семей.