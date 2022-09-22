Стокгольм, 22 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. На фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным о проведении мобилизации в стране премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сделала заявление.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

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«ЕС и Швеция решительно осуждают […] планы дальнейших так называемых референдумов на территории … [б. УССР], контролируемой Россией. Они не обладают какой-либо формой легитимности и являются дальнейшим вопиющим нарушением международного права», — сообщила Андерссон, заявление которой обнародовано на сайте правительства.

Она также добавила, что Швеция не признает вхождение новых территорий в состав России, а международная граница России будет оставаться, как и прежде — не признаваемой ее соседями.

Магдалена Андерссон также отметила, что уже в это время, как ей известно, Евросоюз готовится принять очередной жесткий пакет санкций против Москвы.

Ранее Власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.