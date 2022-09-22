Мурманск, 22 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна — Ягельный Бор Октябрьской железной дороги в Мурманской области, где накануне сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда из Санкт-Петербурга. О завершении работ сообщили 22 сентября в пресс-службе РЖД.

Artem Svetlov Пассажирский состав РЖД

«Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона. Проведены работы по восстановлению поврежденного участка пути. Движение поездов через перегон открыто в 09:16 мск», — уточнили в РЖД.

Задержанные ранее поезда №285 сообщением Мурманск — Новороссийск и №15 Мурманск — Москва отправлены из Мурманска в 09:30 и в 09:45 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 12:40 мск 21 сентября на 1321 км между станциями Куна и Ягельный Бор Октябрьской железной дороги произошёл сход пяти вагонов поезда №22 сообщением Санкт-Петербург — Мурманск. Обошлось без пострадавших. По факту железнодорожной аварии возбуждено уголовное дело.