Париж, , 12:50 — REGNUM Баскетболист Томас Эртель не будет допущен к матчам за сборную Франции, если сыграет за санкт-петербургский «Зенит». Об этом 22 сентября сообщает Федерация баскетбола Франции.

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Эртель 21 сентября подписал контракт с «Зенитом». Во французской федерации баскетбола заявили, что если он примет участие в матче за российскую команду, то будет отстранён от участия в играх сборной Франции.

Ранее Федерация баскетбола Франции обязала всех игроков сборной подписать соглашение, по которому запрещается переходить в клубы из России и Белоруссии. Эртель был в числе баскетболистов, подписавших эту бумагу.

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