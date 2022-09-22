Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выделил Молдавии $27 млн в рамках специальных прав заимствования в качестве поощрения за проведённые реформы. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МВФ.

Киевский режим. МВФ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они успешно выполнили свои структурные обязательства по налогово-бюджетному управлению, надзору за финансовым сектором и укреплению антикоррупционного законодательства и даже включили дополнительные условия для поддержки структурной налогово-бюджетной программы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в последнее время в Молдавии резко ухудшилось состояние экономики. Кроме того, ожидается, что в краткосрочной перспективе в экономике произойдет стагнация, а инфляция останется высокой на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.

Причиной такого положения дел в Молдавии называется спецоперация России по денацификации б. УССР. $27 млн являются часть обещанной помощи в размере $800 млн. Эти деньги МВФ обещает предоставить Молдавии в течение 40 месяцев, если там будут выполнять требования международной кредитной организации.

Напомним, экономическая ситуация в Молдавии начала резко ухудшаться вскоре после того, как в стране к власти в июле 2021 года пришла партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду. Рост цен на газ, топливо и продукты начались уже осенью прошлого года.

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