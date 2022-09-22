Москва, , 12:47 — REGNUM Агреман (согласие) на назначение Линн Трейси послом США в Москве дала российская сторона. Об этом 22 сентября рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Balk

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на неё уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом замглавы МИД РФ, говоря о возможности активизации российско-американских отношений при назначении нового посла США в Москве, отметил, что вначале необходимо дождаться утверждения Сенатом кандидатуры Трейси.

«Мы не знаем тамошний календарь, тем более приближаются промежуточные выборы. Я не могу даже прогнозировать никакие графики. Но это всё на их стороне. Пусть они решают», — пояснил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ложное цитирование американским лидером Джо Байденом слов президента России Владимира Путина о «ядерной угрозе» является неприличным.