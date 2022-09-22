Улан-Удэ, 22 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Бурятии будут открыты избирательные участки для голосования на референдумах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Улан-Удэ, Бурятия

На референдумах будет поднят вопрос о воссоединении этих территорий с Российской Федерацией.

Участки будут расположены в Улан-Удэ (здание «Дом Дружбы народов») и в средней школе №11 Северобайкальска.