Иркутск, 22 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 22 сентября известило о серьёзном пожаре в квартире на третьем этаже 16-этажного дома в Иркутске, на ул. Советская, 31. Локализован на площади 16 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались примерно 50 человек.

МЧС Пожар в квартире на третьем этаже 16-этажного МКД, г. Иркутск

Погибших, травмированных нет. Предварительно, пожар начался от замыкания проводки. В комнате найдено много оборудования для майнинга. Благодаря бдительным соседям, вызвавшим пожарных, возгорание удалось ликвидировать на небольшой площади и избежать жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинговые фермы часто становится причинами пожаров в Приангарье. Так, днём 9 июня в с. Баклаши Шелеховского района в результате возгорания двухэтажного жилого дома погибла 4-летняя девочка.

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