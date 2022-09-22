Мехтарлам, Афганистан, , 12:46 — REGNUM В результате конфликта между двумя семьями в афганской провинции Лагман погибли пять человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Столкновение произошло 22 сентября в кишлаке Балада уезда Давлат Шах.

Надёжный местный источник сообщил газете изданию что жертвами конфликта стали пять человек, в том числе две женщины.

Абдул Кадир Мутаваккиль, глава уезда Давлат Шах, подтвердил факт столкновения и сказал, что предпринимаются меры к задержанию виновных.

Причина конфликта пока неизвестна.

Напомним, около двух недель назад в результате конфликта между двумя семьями в провинции Гильменд погибли и получили ранения восемь человек.