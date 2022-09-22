Брюссель, , 12:53 — REGNUM Евросоюз продолжит поддерживать киевский режим и предоставлять военную помощь. Об этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью телекомпании CNN, опубликованном в ночь на 22 сентября.

Урсула фон дер Ляйен Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По её словам, ЕС будет вместе с населением б. УССР «столько, сколько потребуется». Войска киевского режима доказали, что могут обороняться при условии оснащённости «должным образом». Все 27 стран ЕС обсуждают с Киевом его военные потребности.

«[Представители б. УССР] говорили очень чётко о том, что им нужно. И, как я думаю, они должны получить то, что, как они говорят, им необходимо», — сказала фон дер Ляйен.

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