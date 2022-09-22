Хабаровск, 22 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев с министром юстиции РФ Константином Чуйченко 22 сентября открыли административный комплекс краевой госсужбы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий в селе Сосновка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Wallpapersshock.com Тигр

Читайте также: В Приморье фотоловушки зафиксировали тигрицу — мать-героиню

«Центр построен без привлечения бюджетных средств. Здесь появится пункт мониторинга. В режиме реального времени будет поступать информация из отдаленных таежных районов и данные с камер видеонаблюдения двух научно-природоохранных станций — кордонов. Уверен, всё это поможет сохранить и восстановить популяции редких и исчезающих видов.⠀

Помимо нового комплекса, при содействии АНО «Центр «Амурский тигр» в регионе как раз и появились два кордона, а в самом Хабаровске — специальный центр экспертиз диких животных.⠀

Также сегодня инспекторы краевого управления госохотнадзора получили шесть новых отечественных автомобилей повышенной проходимости. В Хабаровском крае насчитывается 140 особей амурского тигра», — рассказал Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в нацпарке «Земля леопардов» фотоловушка впервые зафиксировала амурскую тигрицу с пятью котятами.