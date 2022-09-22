Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Первый этап частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Ленинградской области продлится до начала октября, сообщил 22 сентября на заседании правительства области губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора, после объявления президентом РФ частичной мобилизации с 20:00 мск 21 сентября регионе началась активная работа по выполнению указа о мобилизации.

«Она продлится как минимум, по первому этапу, до начала октября. Конкретные цифры, воинские специальности и иная информация будет доведена до комиссий по призыву и частей мобилизаций», — сообщил губернатор, подчеркнув, что все хотят мира и стабильности, но за это придется бороться.

Напомним, что ранее сообщалось, что в России будут мобилизованы 300 тыс. человек. Власти Ленобласти пообещали оказать материальную и моральную помощь семьям мобилизованных мужчин.

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