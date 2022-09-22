Ижевск, 22 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Изменения в указ «О призывной комиссии по мобилизации граждан в Удмуртской республике» от 10 марта 2022 года внесены новым документом, который подписал врио главы региона Ярослав Семенов. Указ опубликован на портале главы и правительства Удмуртии.

Function.mil.ru На призывном пункте

Изменения в состав призывной комиссии Удмуртии вносятся в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Комиссию по частичной мобилизации возглавил руководитель республики Александр Бречалов, военный комиссар Удмуртии Юрий Беляев назначен зампредом комиссии.

В состав комиссии входят председатель правительства региона Ярослав Семенов и вице-премьер Ильяс Ханнанов, главы министерств и ведомств, руководители региональных управлений правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бречалов сообщал, что возглавит комиссию по частичной мобилизации в Удмуртии. Он заверил, что военному комиссариату республики будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Также глава региона подчеркнул, что республика будет всемерно содействовать заводам региона для наращивания выпуска вооружений и военной техники, а также по развертыванию дополнительных производственных мощностей.

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