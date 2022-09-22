Буйнакск, Дагестан, , 12:43 — REGNUM В Дагестане объявлен в розыск подозреваемый в покушении на убийство. Злоумышленник расстрелял свою сестру и ранил ножом соседа, после чего скрылся с места преступления. Оба пострадавших находятся в больнице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Убийство Jo Naylor

Инцидент произошел 21 сентября около 23:05 в городе Буйнакске. На месте происшествия обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также боеприпасы к нему и другие вещественные доказательства.

«Подозреваемый в ходе возникшего скандала из оружия произвел шесть выстрелов в сторону своей 40-летней сестры и нанес ножевое ранение в брюшную полость 46-летнему соседу», — говорится в сообщении.

Известно, что 37-летний подозреваемый скрылся на машине «Лада Приора» серебристого цвета. По факту покушения на убийство готовится материал для возбуждения уголовного дела.