Буйнакск, Дагестан, 22 сентября 2022, 12:43 — REGNUM В Дагестане объявлен в розыск подозреваемый в покушении на убийство. Злоумышленник расстрелял свою сестру и ранил ножом соседа, после чего скрылся с места преступления. Оба пострадавших находятся в больнице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел 21 сентября около 23:05 в городе Буйнакске. На месте происшествия обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также боеприпасы к нему и другие вещественные доказательства.
Известно, что 37-летний подозреваемый скрылся на машине «Лада Приора» серебристого цвета. По факту покушения на убийство готовится материал для возбуждения уголовного дела.