Самара, , 13:07 — REGNUM Почти 40 млрд рублей получили предприятия Самарской области в 2022 году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в Самарской области по новым антикризисным программам, которые были утверждены в 2022 году, Центральный Банк России совместно с Корпорацией МСП предпринимателям одобрил 464 заявки. При этом общий объем выданных средств превысил 4,5 млрд рублей.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, предприниматели региона активно используют федеральные инструменты для реализации новых проектов, развития своего дела.

«В этом году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования предприятия нашего региона получили почти 40 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова Богданова.

Министр также напомнил об изменении условий льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

На федеральном уровне было принято решение об уменьшении ставок по программам для бизнеса. Так, ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования уменьшились до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% — для малых и микропредприятий. При этом максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Уменьшение стало возможно благодаря изменению ключевой ставки Банка России.

«Снижение ставок сделает финансовые продукты еще более привлекательными и позволит нашим предприятиям уверенно воплощать в жизнь свои амбициозные планы», — пояснил чиновник.