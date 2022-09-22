Луганск, 22 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 20 боевиков ВСУ, сообщили 22 сентября в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк Т-72, два БПЛА, три бронированные машины. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы Луганской и Донецкой Народных Республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР.

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