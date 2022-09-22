Стокгольм, 22 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Объявление о том, что Россия проводит на своей территории частичную мобилизацию, в настоящее время не означает изменения военной угрозы для Швеции. Об этом заявил начальник оперативного штаба Вооруженных сил (ВС) Швеции Микаэль Клаэссон в интервью новостной службе TT.

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«Ситуация, при которой мы считаем необходимым изменить нашу позицию прямо сейчас, отсутствует … Но я не хочу стоять здесь и говорить, что мы как-то полностью исключаем изменение степени военной угрозы, но сейчас мы ничего подобного не видим», — заявил высокопоставленный военный.

По словам Клаэссона, ВС Швеции продолжат следовать по «проторенному пути», в том числе продолжая следить за обстановкой и сотрудничать с партнерами. Но в настоящее время степень боеспособности военных не изменится.

«Все как и прежде — мы адаптируем свое присутствие как на земле, так и в воздухе и на море, поэтому понятно, что в некоторых районах страны, в зависимости от того, что произойдет, вы увидите больше или меньше военных, но это не означает, что мы повышаем боеспособность как таковую», — продолжил Клаэссон.