Пермь, 22 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Пермском крае 22 сентября депутаты Заксобрания проголосовали за увеличение размера доплаты приёмному родителю за воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Законопроект принят в первом чтении, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Законопроект предусматривает действие изменения с 1 января 2023 года. Размер ежемесячных выплат приемным родителям за воспитание каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья увеличится до 20%.

Дополнительные расходы на реализацию законопроекта составят 6 млн рублей ежегодно. Необходимый объем средств запланирован в проекте закона о бюджете Пермского края на 2023 года и плановый период 2024–2025 годов.