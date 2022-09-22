Нью-Йорк, США, , 13:19 — REGNUM ЕС примет новые санкции против России. Об этом 22 сентября сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде после экстренной встречи с министрами иностранных дел стран Евросоюза в комментарии информационному агентству TT.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мы немедленно приступим к восьмому пакету санкций и будем продолжать оказывать военную поддержку до тех пор, пока это необходимо», — сказала Линде.

Встреча министров состоялась в ночь 22 сентября в связи с заседанием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с объявлением о проведении частичной мобилизации в стране.

«Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — сказал он в ходе телеобращения.

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