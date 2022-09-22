Биробиджан, 22 сентября 2022, 12:59 — REGNUM Намерение провести референдум о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержал «Союз женщин России» в Еврейской автономии. Мнение руководителя организации опубликовала пресс-службе правительства региона.
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Председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в ЕАО Ольга Михна уверена, что именно жители этих регионов должны принять решение, в какой стране они хотят жить.
Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане на 23 сентября запланировано массовое мероприятие, цель которого — выразить поддержку волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Власти региона полагают, что большинство россиян ожидают воссоединения этих территорий с РФ.