Биробиджан, , 12:59 — REGNUM Намерение провести референдум о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержал «Союз женщин России» в Еврейской автономии. Мнение руководителя организации опубликовала пресс-службе правительства региона.

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Председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в ЕАО Ольга Михна уверена, что именно жители этих регионов должны принять решение, в какой стране они хотят жить.

«Мы хотим, чтобы жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей жили с нами в согласии, дружбе и мире, ну а мы как настоящие славяне будем помогать им всеми возможными способами», — отметила руководитель регионального «Союза женщин России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане на 23 сентября запланировано массовое мероприятие, цель которого — выразить поддержку волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Власти региона полагают, что большинство россиян ожидают воссоединения этих территорий с РФ.