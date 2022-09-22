Москва, 22 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет Безопасности ООН — это похвально. Об этом сегодня, 22 сентября, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

В МИД РФ отметили, что власти России сами выступают за расширение Совбеза ООН и считают, что есть достойные кандидаты.

Также предложение Байдена расширить Совбез ООН новыми членами, как постоянными, так и непостоянными подержал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН нужно расширять, заявил 21 сентября американский президент Джо Байден на ГА ООН.

Читайте подробнее: Байден заявил, что СБ ООН пора расширять