Сыктывкар, 22 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Госсовет Коми целиком и полностью поддерживает решение президента Владимира Путина о проведении на территории Российской Федерации частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета региона Сергей Усачев.

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«Уроженцы Коми уже выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, а сегодня, после принципиального решения главы государства, их количество многократно возрастет», — заявил Усачев.

По его словам, депутаты готовы оказать любую поддержку главе республики, которая потребуется для достижения указанных президентом задач — в том числе и в вопросах мобилизации наших экономических ресурсов в регионе.

«Убеждён, в этом все политические партии Государственного совета будут едины», — сказал Усачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми учредили награду «За верность долгу».